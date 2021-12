Zwei SFZ Schülerinnen im Bundesfinale der Biologieolympiade

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Alisa Schmid (Klasse 10, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) und Isabell Seibel (KS2, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) haben es in diesem Jahr zwei äußerst leistungsstarke Nachwuchs-Biologinnen in das Bundesfinale der Internationalen Biologieolympiade geschafft und gehören damit zu den 40 besten TeilnehmerInnen Deutschlands. Ziel der Internationalen Biologieolympiade ist die Bestenauswahl in Theorie und Praxis unter mehr als 1 000 Teilnehmern für das deutsche Team, welches im Herbst 2022 in Jerewan, Armenien auf internationaler Ebene antritt.

Zur Vorbereitung auf das Bundesfinale werden Alisa Schmid und Isabell Seibel in den nächsten Wochen gemeinsam mit ihrer Betreuerin und SFZ-Standortleiterin Frau Kaltenbach und dem SFZ-Studienmentor und letztjährigen Bundesfinalteilnehmer Christian Vogel intensiv Theorie und Praxis aus allen biologischen Fachbereichen trainieren. Ziel ist es, im Februar den Einzug in die Nationalmannschaft zu schaffen.

Ebenfalls für die zweite Runde auf Landesebene, aber leider nicht für das Bundesfinale, hatten sich mit Unterstützung des SFZ Tuttlingen Mika Rempp (Kl. 9, IKG Tuttlingen), Witalij Plett (Kl. 9, IKG Tuttlingen), Stefanie Eski (Kl. 10, Gymnasium Spaichingen), Collien Bunz (KS1, Gymnasium Spaichingen), Tabea Hosch (KS1, IKG Tuttlingen), Magnus Spang (KS1, IKG Tuttlingen), Angelina Gärtner (KS2, IKG Tuttlingen), Johanna Kalla (KS2, Gymnasium am Romäusring Villingen) und Melina Reckermann (KS2, IKG Tuttlingen) qualifiziert. Alle neun TeilnehmerInnen haben sich hierfür bereits in der ersten Runde komplexen Aufgaben auf universitärem Niveau aus verschiedenen Fachbereichen der Biologie gestellt und diese bravourös gemeistert.