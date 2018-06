Zwei Raketen aus Syrien auf Golanhöhen eingeschlagen

Tel Aviv (dpa) - Zwei aus Syrien abgefeuerte Raketen sind in der Nähe eines israelischen Grenzpostens auf den Golanhöhen eingeschlagen. Zunächst war von einer Mörsergranate die Rede gewesen. Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv sagte, die beiden Raketen seien auf einem offenen Feld niedergegangen. Es habe weder Opfer noch Sachschaden gegeben. Man gehe davon aus, dass die Raketen bei internen Kämpfen in Syrien abgeschossen wurden. Damit handelt es sich offenbar nicht um eine Reaktion auf den israelischen Raketenangriff in Syrien in der Nacht zum Sonntag.