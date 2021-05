Zwei Radlerinnen stoßen zusammen

Salem (sz) - In der Friedhofstraße in Salem sind am Sonntagmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine zehnjähriges Mädchen fuhr laut Polizeibericht vom Schulhofgelände auf die Straße und übersah eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin, die in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die 46-Jährige und fiel auf den Kopf. Dank des getragenen Helms erlitt sie aber keine schweren Verletzungen, musste jedoch von einem Krankenwagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Zehnjährige blieb unverletzt.