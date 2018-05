Zwei Radlerinnen bei Zusammenstoß verletzt

In Blaustein haben sich am Sonntag zwei Frauen bei einem Zusammenstoß mit ihren Fahrrädern schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die beiden Damen begegneten sich gegen 14.30 Uhr in der Lindenstraße auf dem Radweg. Im Vorbeifahren stießen die Frauen zusammen. Sie stürzten von ihren Elektro-Rädern.

Eine 66-Jährige wurde leicht, eine 61-Jährige schwer verletzt. Die 61-Jährige brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Telefonnummer 07392/96300) ermittelt jetzt, wie es zu diesem Zusammenstoß kommen konnte.