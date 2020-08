Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Mühlhofen (sz) - Auf dem Radweg zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen sind am Donnerstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen und verletzt worden. Das Rechtsfahrgebot missachtend, fuhr eine 60-jährige Frau neben einer Bekannten in Richtung Mimmenhausen. Als ihr ein 56-jähriger Radler entgegenkam, verhakten sich die Fahrradlenker und die Radler stürzten auf den Radweg. Hierbei zog sich der Mann einen Schlüsselbeinbruch zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau erlitt leichte Schürfverletzungen. An den Rädern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.