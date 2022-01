Zwei Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Aalen (an) - Zwei Beamte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einer Festnahme leicht verletzt worden.

Am Mittwoch hielt sich gegen 23.35 Uhr ein 40-jähriger auf dem Aalener Marktplatz auf, der mit einer so genannten Tonfa, einem Schlagstock, bewaffnet war. Mehrere Polizeistreifen hielten den Mann an und kontrollieren ihn. Der Mann, dem die Tonfa abgenommen werden konnte, verhielt sich äußerst aggressiv und stand zeitweise mit erhobenen Fäusten vor den Beamten. Nachdem er auf einen Beamten losging und versuchte auf diesen einzuschlagen, musste er zu Boden gebracht und geschlossen werden, wogegen er massiven Widerstand leistete. Bei der Durchsuchung der Person konnte noch ein selbst gebautes Faustmesser sowie eine weitere selbst gebaute Waffe aufgefunden werden. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.