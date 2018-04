Zwei Personen werden bei Karambolage auf B27 verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B27, vor der Abfahrt zum Messegelände, sind am Montagmorgen drei Fahrzeuge aufeinander geschoben worden. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 140 000 Euro. Gegen 7.45 Uhr hatte der Verkehr in Richtung Rottweil auf Höhe des Messegeländes gestockt. Eine Sattelzugmaschine, ein Citroen und ein BMW, die hintereinander fuhren, mussten daher anhalten. Von hinten kam laut Polizei ein VW Bus angefahren, dessen 22-jährige Fahrerin einen Moment nicht aufgepasst habe. Ungebremst sei sie der Sattelzugmaschine ins Heck gefahren. „Die Aufprallwucht war so stark, dass es die drei vor dem VW Bus stehenden Fahrzeuge zusammenschob“, so die Polizei. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Zollernalbklinikum Balingen gebracht. Der 38-jährige Sattelzugfahrer verletzte sich ebenfalls leicht, brauchte aber keine sofortige medizinische Versorgung. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei geht bei der Sattelzugmaschine und dem VW Bus von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Alleine hier wird der Sachschaden auf zirka 130 000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt werden.