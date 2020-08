l (sz) - Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel erhält vom Bund rund zwei Millionen Euro für den Breitbandausbau. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Martin Gerster (SPD) und Josef Rief (CDU) mit. Wie aus den Meldungen der Abgeordneten hervorgeht, bekommt Gutenzell-Hürbel aus dem Fördermodell zur Schließung weißer Flecken bei der Breitbandversorgung 2,077 Millionen Euro. Die Gesamtkosten für den Ausbau werden auf etwa 3,4 Millionen Euro geschätzt. Die Bundesförderung beträgt damit 60 Prozent der geschätzten Gesamtkosten. Laut Rief freute sich Bürgermeisterin Monika Wieland über die Förderung, da es in der Gemeinde Gutenzell-Hürbel durch die vielen zu versorgenden Weiler und Einzelgehöfte zu höheren Kosten beim Ausbau komme. „Nachdem die Bundesregierung jetzt die Genehmigung der EU erhalten hat, ab 2023 auch Breitbandgeschwindigkeiten von über 100 Mbit/s zu fördern, bin ich zuversichtlich, dass wir hier bald weiter vorankommen“, sagt Rief. Gerster bezeichnete den Anschluss an schnelles Internet als Teil der „Daseinsvorsorge“. „Gerade in den aktuellen Zeiten merken wir, wie sehr wir auf flächendeckendes, schnelles Internet angewiesen sind, damit Home-Office nicht am fehlenden oder langsamen Internetanschluss scheitert“, sagt Gerster.