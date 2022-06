Zwei Männer prügeln sich in der Zeppelinstraße

Lindau (lz) - An einem Kiosk in der Zeppelinstraße ist es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei tschechischen Staatsangehörigen gekommen. Beide Männer im Alter von 28 und 31 Jahren schlugen sich laut Polizeibericht gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht. Der 31-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Trotz Aufforderung durch die Polizei wollte er sich nicht behandeln lassen. Da sich der 26-Jährige gegenüber der Polizei äußerst aggressiv verhielt, musste er sogar gefesselt werden.

Da der 31-jährige Mann keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Nach Abklärung über die Grenzpolizei wurde er nach Ermittlung seiner Person wieder auf freien Fuß gesetzt. Alkohol dürfte dabei wohl eine erhebliche Rolle gespielt haben, vermutet die Polizei. Die Männer wiesen Alkoholwerte von einem Promille und drei Promille auf.