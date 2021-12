Zwei Männer kommen nicht rein und randalieren

Statt in einer Gaststätte weiterzufeiern landeten zwei Männer am Samstagabend in Ulm in einer Gewahrsamszelle. Sie hatten betrunken randaliert. Kurz vor 21 Uhr informierte das Sicherheitspersonal einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt die Polizei. Vier alkoholisierte Männer wollten nicht einsehen, dass ihnen kein Einlass gewährt wird. Jetzt würden die vier gegen die Eingangstüre schlagen und Gäste anpöbeln.

Pfefferspray kommt zum Einsatz

Auch gegenüber den vor Ort eintreffenden Polizeibeamten verhielten sich zwei der vier Männer aggressiv und uneinsichtig. Statt den polizeilichen Maßnahmen Folge zu leisten, kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Polizei. Dabei musste auch Pfefferspray eingesetzt werden.

Der Abend nahm daraufhin für die 41 und 49 Jahre alten Männer ein vorzeitiges Ende. Sie verbrachten beide die folgenden Stunden bis Sonntagmorgen in einer Gewahrsamszelle im Neuen Bau. Zwei Polizistinnen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.