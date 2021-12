Zwei leicht Verletzte bei Kneipenschlägerei in Isny

Nicht besonders weihnachtlich ging es in einer Bar am Marktplatz am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages zu.

Die Polizei fuhr nach eigenen Angaben um 2.10 Uhr zu einer Schlägerei zwischen etwa sechs Personen. Dabei zerstörten die bisher unbekannten Schläger auch mutwillig Einrichtungsgegenstände. Zwei unbeteiligte 21 und 44 Jahre alte Männer bekamen beim Versuch zu schlichten jeweils Schläge ab und erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Schläger verließen laut Bericht die Bar unerkannt und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/984-0 in Verbindung zu setzten.