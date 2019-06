Zwei Ladungen Hackschnitzel verhindern eine Absage

Das 32. Zielfinger Seefest hat dem Wetter getrotzt und viele Besucher zum Feiern angelockt. Die Mitglieder der Rulfinger Musikkapelle waren beste Gastgeber und boten ein schönes Fest. Es herrschte eine gute Stimmung am See. Vorsitzender Ralf Lorenz dankte allen, die das Fest unterstützt haben.

Zum Auftakt kamen am Samstagabend viele Besucher zur Party am See mit DJ Jeff. „Die Leute sind schon um 20.30 Uhr gekommen. Da war früh schon viel los“, sagt der Vorsitzende Lorenz. Die Party war voll im Gange, als Sturm und Regen über das Fest hereinbrachen. Viele fuhren heim, einige blieben und der DJ trotzte der Wetterfront mit Musik. „Mit der Feuerwehr haben wir die Lage beobachtet, bis sich das Wetter beruhigt hatte“, so Lorenz. Nach dem Unwetter wurde bis weit in die Nacht hinein weitergefeiert.

Gelände total durchnässt

Am Sonntagmorgen war das Gelände vom nächtlichen Regen total durchweicht. „Wir haben um 7 Uhr zunächst überlegt, ob wir absagen oder nicht“, ergänzt Lorenz. Doch dann hat um 8 Uhr sowohl die Firma Stangen Schmid aus Ostrach einen großen Anhänger Hackschnitzel als auch Hubert Goehring vom Rulfinger Biohof einen ganzen Kipper Hackschnitzel gespendet und geliefert. Vorsitzender Lorenz dankte am Nachmittag den beiden Sponsoren: „Wenn man solche Leute um sich herum hat, ist das Leben stellenweise wirklich leichter“, lobte er. Die Besucher dankten ebenfalls mit einem Riesenapplaus. Die Musiker verteilten indes gleich die Ladungen Hackschnitzel auf dem ganzen Festplatz. Alles war hergerichtet und pünktlich fertig, als Pfarrer Markus Moser um 10 Uhr begann, den Festgottesdienst am See zu halten. Es waren so viele Leute da, wie bei bestem Wetter. Eine kleine Besetzung der Rulfinger Musikkapelle umrahmte die Messe feierlich. „Pfarrer Moser hat eine gigantische Predigt gehalten. Er hat uns aufgemuntert und vom Gottvertrauen gesprochen“, sagte Lorenz. Es sei dann doch die richtige Entscheidung gewesen, das Seefest nicht abzusagen, stellte er zufrieden fest. „Wir sind für unseren Mut jetzt belohnt worden“, freute er sich, als er sah, wie viele Besucher zum Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gekommen sind. An den Tischen herrschte am Sonntagnachmittag beste Stimmung. Das Wetter wurde besser, sodass es sehr angenehm war, am See zu sitzen. Die Musikkapelle aus Marbach spielte eine gute Stimmung herbei. Es gab noch zwei Zugaben, bevor die Musiker die Bühne für die Nachfolge-Kapelle räumten – die Musikkapelle aus Zell/Bechingen.

Am Montag, 17. Juni, ist um 15 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 16 Uhr Feierabendhock. Um 18 Uhr spielt die Partyband „Alpenstarkstrom“ aus dem Vorarlberg zum Abschluss des Zielfinger Seefests.