Zwei Kreisämter mit neuer Führung

Im Landratsamt Bodenseekreis haben zwei Fachämter neue Führungskräfte: Natascha Fuchs leitet ab Oktober das Amt für Migration und Integration und bereits seit September ist Daniel Kottenrodt Chef der Volkshochschule Bodenseekreis.

Daniel Kottenrodt kam 2011 zum Landratsamt, wo er zuletzt die Fachbereiche Beruf, EDV und Allgemeine Bildung steuerte und stellvertretender Amtsleiter war. Zuvor war der Diplomingenieur beruflich in den Bereichen Landwirtschaft, Einzelhandel und Erwachsenenbildung tätig. Nun ist der 47-Jährige für 14 Mitarbeitende in der Volkshochschulzentrale im Landratsamt und für rund 500 aktive neben- und freiberufliche Lehrkräfte verantwortlich.

Jährlich bietet die Bildungseinrichtung etwa 2500 Kurse und Veranstaltungen an. Kottenrodt ist Nachfolger von Annelie Müller-Franken, die im Sommer in den Ruhestand verabschiedet wurde, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Natascha Fuchs kennt die Kreisbehörde ebenfalls sehr gut. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete die Juristin und diplomierte Sozialpädagogin im Jugendamt und leitete dort zuletzt das Sachgebiet, das sich um unbegleitete minderjährige Ausländer kümmert. Ihr beruflicher Weg hatte sie zuvor zum Kinderschutzverein sowie einer Anwaltskanzlei für Sozialrecht geführt. Nun übernimmt die 41-Jährige das noch recht junge Amt für Migration und Integration. Rund 60 Menschen arbeiten dort in den Bereichen Unterbringung, Integrationsmanagement und der Ausländerbehörde. Amtsvorgänger Yalcin Bayraktar ist nun in der Stadtverwaltung Friedrichshafen tätig.

Beide Amtsleitende sind im Frühsommer vom Kreistag gewählt worden. Sie haben sich dafür in Auswahlverfahren jeweils gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.