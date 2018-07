Zwei Kirchenchöre stellen am ersten Advent ein neues Lied vor

Am ersten Adventssonntag haben die Kirchenchöre von Schwenningen und Bärenthal den Gottesdienst in der voll besetzten Beuroner Klosterkirche musikalisch gestaltet. Höhepunkt war die Uraufführung des neuen Kirchenliedes „Durch Maria zu Jesus“, in welchem die vier Marien-Dogmen der Katholischen Kirche gepriesen werden. Der Text stammt von Pater Notker Hiegl OSB. Der Komponist des Liedes ist Werner Heetfeld aus Bad Krozingen, der bei der Uraufführung anwesend war. Die Chöre traten sowohl gemeinsam als auch einzeln im Wechsel unter Leitung der beiden Dirigenten Tobias Häuptle und Pater Landelin Fuß auf. Sie überzeugten durch musikalisches Können und wurden am Ende des eindrucksvollen Konzertes für Ihre Leistung mit viel Beifall belohnt. sz/Foro: sz (bh)