Zwei Gottesdienste zur neuen Jahreslosung

Im Leitvers der evangelischen Christen zum neuen Kalenderjahr sagt Jesus: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ (Johannes 6,37). Was bedeutet das für das Leben als Christen? Uns wie spiegelt es sich wider im Selbstverständnis und im Wirken von Kirchen? Dazu lädt die Kirchengemeinde St.Stephan-Christuskirche am morgigen Sonntag zu zwei Gottesdiensten ein.

Im Gottesdienst am Vormittag um 10:30 Uhr in der Christuskirche werden laut Gemeindemitteilung Pfarrer Stefan Scheuerl und Katrin Scheuerl mitwirken, die in der evangelischen Kirche Tansanias eine sozialdiakonische Arbeit aufbauen und gerade in Lindau einige Urlaubstage verbringen. Außerdem lädt die Gemeinde zur Feier des Abendmahls ein, das unter Beachtung der Hygienebestimmungen wieder mit Schalen gestaltet wird. An der Orgel ist Elisabeth Ruf zu hören.

Der zweite Gottesdienst findet als Abendgottesdienst in neuer Zeitlage um 17.30 Uhr in St. Stephan statt. Musikalischer wird er von den Lindauer Bläsern gestaltet. Die Predigt hält Pfarrer Thomas Bovenschen. Die Kirchenbänke sind so gekennzeichnet, dass ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Die Gemeinde erinnert daran, eine Gesichtsmaske mitzubringen, die auch während des Gottesdienstes getragen werden muss.