Zwei Gesichter einer Sitzung

Unter den Zuhörern bei der Gemeinderatssitzung am Montag waren auch Bürger, die es sich vorstellen können, für eine der Laichinger Fraktionen bei der nächsten Kommunalwahl im Mai zu kandidieren. Sie hatten sich eine wirklich spannende Sitzung ausgesucht. Auf der Agenda: der neue Forstbetriebsplan, der Waldkindergarten, ein Zukunftskonzept für die Kindergärten, der Breitbandausbau. Und noch ein paar interessante Punkte mehr.

Mit zwei Gesichtern präsentierten sich die Stadträte den Zuhörern, ihren möglicherweise künftigen Kollegen. Sie debattierten rege, aber stets fair. Erkundigten sich, wogen ab, ließen sich sogar eines besseren belehren, wenn ihnen neue Argumente präsentiert wurden. Das war wirklich gute Werbung für die machtvolle Arbeit eines Stadtrats.

Doch: Die Sitzung dauerte geschlagene viereinhalb Stunden. Und das lag nicht daran, dass einzelne Themen zu ausführlich besprochen worden wären. Sondern an der viel zu langen Tagesordnung. Natürlich sind lange Debatten wichtig. Doch es schien zu viel des Guten, dass neben der Kinderbetreuung auch noch über den Kurs der Musikschule beraten werden musste und am Ende – zur Krönung – eine weitere wichtige Empfehlung ausgesprochen werden sollte: Will Laichingen am Gelben Sack festhalten oder zur Gelben Tonne wechseln? Am Ende führten ein Stadtrat und der Bürgermeister eine gefühlt nur noch rein private Debatte über den Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft. Während der Rest des Gremiums nichts mehr beisteuern wollte – oder konnte. Und das bei einem spannenden Thema.

So verlockend es ist, so viele Punkte wie möglich an einem Abend abzuarbeiten, so sehr sollte darauf geachtet werden, dass die Aufnahmefähigkeit nicht überstrapaziert wird. Frisches Denken braucht Zeit. Es hatte einen Grund, warum einer der interessierten Zuhörer, der mit einer Kandidatur im Mai liebäugelt, am Ende sagte: „Nach anderthalb Stunden hab’ ich abgeschaltet.“ Wobei zu seiner Beruhigung gesagt werden kann: Normalerweise tagen die Laichinger deutlich kürzer. Wird der Vorführeffekt gewesen sein. Hoffentlich.