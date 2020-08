Aalen (an) - Zwei Frauen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Gaststätte in der Gartenstraße aneinander geraten. Eine 31-Jährige hat sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zugezogen. Sie war mit einer bislang Unbekannten in Streit geraten. In dessen Verlauf hatte die Unbekannte die 31-Jährige zunächst an den Haaren gezogen und auf die Nase geschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.