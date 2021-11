Zwei Fahrradfahrer nach Unfall in Grünkraut verletzt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Grünkraut zwischen Groppach in Richtung Gullen sind am Freitag gegen 15.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwei Fahrradfahrer verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizeibericht hat eine 43-jährige Seat-Lenkerin den Unfall verursacht, die trotz schlechter Sicht durch Nebel eine Linkskurve schnitt. Die beiden Fahrradfahrer mussten in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen, um einen Kollision zu verhindern und sind in der Folge gestürzt. Hierbei wurden ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er stationär im Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg aufgenommen werden musste. Ein Sachschaden entstand nicht.