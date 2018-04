Weingarten bekommt ein kleines elektronisches Musikfestival. Am Samstag, 28. Juli, wird sich das Freibad Nessenreben unter dem Namen „Sonido-Openair“ zu einer riesigen Freiluft-Party verwandeln. Eine zentrale Bühne von der aus die Tanzfläche in das Baby-Becken hineinläuft soll die Besucher besonders am Abend in Extase versetzen. Doch bereits am Tag sorgen verschiedene Künstler, ein großzügiger Chillout-Bereich und eine Kulturmeile für ein attraktives Angebot.