Wiblingen/Senden (sz) - Literaturfreunde und Buchliebhaber können sich auf zwei Termine im Mai freuen. Am Samstag, 14. Mai, gibt es den ersten Wiblinger Bücherflohmarkt von 9 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum Wiblingen am Tannenplatz im großen Saal, und am Sonntag, 22. Mai findet man Lesestoff auf der Bücherbörse Senden von 10 bis 16 Uhr im Foyer des Bürgerhauses Senden, Marktplatz 1.