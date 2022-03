Zwei Brandalarme in sechs Stunden

Lindau (lz) - Gleich zweimal ist die Feuerwehr Lindau am Dienstag wegen ausgelöster Brandalarme ausgerückt. Um 3.58 Uhr schickte die Integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug Hauptwache zu einem Industriebetrieb in der Bregenzer Straße. Schon kurz nach dem Eintreffen der zuständigen Werkfeuerwehr stand der Grund für die Auslösung fest. Das Öffnen eines Ofens hatte offensichtlich zu einer Rauchentwicklung geführt, die dann den Rauchmelder auslöste. Bereits nach 15 Minuten war dieser Einsatz beendet und die Kräfte konnten die Nachtruhe fortsetzen. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Um kurz vor zehn Uhr am Dienstagvormittag wurde der Löschzug Hauptwache in die Peter-Dornier-Straße gerufen. Auch hier löste die Brandmeldeanlage den Alarm aus. Nach rascher Erkundung eines Trupps unter Atemschutz und Kleinlöschgerät konnten keine Anzeichen auf ein Brandereignis festgestellt werden. Vielmehr ist das Auslösen des Melders auf die Zubereitung von Speisen in der Kantine des Betriebes zurückzuführen. Die weitere Kontrolle im Küchenbereich mit einer Wärmebildkamera ergab keine Anzeichen auf eine Brandgefahr, sodass die drei Fahrzeuge wieder abrücken konnten. Eine Streife der Lindauer Polizei war ebenso vor Ort.

Bereits Montagnachmittag wurde der Löschzug Hauptwache gemeinsam mit der Feuerwehr Weißensberg auf die A96 gerufen. Wegen einer Fahrbahnverunreinigung musste die Abfahrt Weißensberg von der Feuerwehr gesperrt werden. Die Kräfte aus Weißensberg übernahmen die Reinigung der Fahrspur. Nach einer halben Stunde rückten die Kräfte wieder ab und die Fahrbahn konnte für den Straßenverkehr freigegeben werden.