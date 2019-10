Zwei Beteiligte schweben in Lebensgefahr

Denkingen (pz/pm) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L433 zwischen Aldingen und Denkingen sind am Donnerstagmorgen eine Frau und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 21-jährige Unfallverursacher gegen 7.15 Uhr auf der Landstraße, von der B14 kommend, in Richtung Denkingen. Nach dem zweispurigen Ausbau kam der junge Mann in der sich anschließenden leichten Rechtskurve mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein BMW entgegen, mit dem er frontal zusammenstieß.

Die 24-jährige BMW-Fahrerin und der Verursacher wurden lebensgefährlich verletzt. Beide mussten von der Feuerwehr aus ihren völlig demolierten Autos geborgen werden. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie in verschiedene Kliniken. An den Autos entstand Totalschaden.

Ein PKW, so Nick Mattes von der Feuerwehr Spaichingen, war nach dem Zusammenstoß eine Böschung hinuntergefahren und gegen einen Baum geprallt. Der zweite Unfallwagen befand sich auf der Straße. Da beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurde die Einsatzstelle in zwei Bereiche eingeteilt: Die Unfallrettung am unterhalb der Straße befindlichen Fahrzeug nahm die Feuerwehr Denkingen vor, die am auf der Fahrbahn verbliebenen Fahrzeug die Feuerwehr Spaichingen.

Beide Personen wurden unter dem Einsatz von schwerem Rettungsgerät aus ihren zerstörten Fahrzeugen befreit.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Die L433 musste gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.