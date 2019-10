Zwei Bücher geben Einblick in Archäologie am Bodensee

In den vergangenen Wochen hat das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen zwei neue Bücher veröffentlicht. Die Bücher geben Einblick in die Archäologie am Bodensee und in die Experimentelle Archäologie, wie das Museum mitteilt.

160 Seiten umfasst die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift „Plattform“, das Jahrbuch des Vereins für Pfahlbau- und Heimatkunde Unteruhldingen. Es versteht sich seit 25 Jahren als Forum der Pfahlbauarchäologie. In dem Sammelband 25 bis 27, der die Jahre von 2016 bis 2018 umfasst, werden Ergebnisse der Pfahlbauforschung vom Bodensee ebenso präsentiert wie neue Forschungen aus Italien und der Schweiz. Auch die Regionalgeschichte nimmt einen Platz ein - vom jüngst gefunden mystischen „Stonehenge“ im Bodensee über den Einbaum von Wasserburg bis zum Wandel der Kulturlandschaft am See im 19. Jahrhundert. Thematisiert werden Ausstellungsideen und Vermittlungskonzepte zu den Unesco-Welterbestätten der Pfahlbauten und zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit aus den Höhlen der Schwäbischen Alb. Ein weiterer Schwerpunkt ist laut Museum das Projekt „Sharing Heritage: Wissen erlebbar gemacht“ zum Europäischen Kulturerbejahr 2018, das beim Museumspublikum besonderen Anklang fand.

Die zweite Veröffentlichung ist das Buch „Experimentelle Archäologie in Europa, Jahrbuch 2019“. Archäologen finden bei Ausgrabungen immer wieder Objekte, die ihnen Rätsel aufgeben. Sie versuchen diese dann durch Experimente zu lösen. Auf 328 Seiten werden in dem Band die neuesten Ergebnisse der Experimentellen Archäologie vorgestellt, über die auf der internationalen Fachtagung EXAR (Vereinigung der Experimentellen Archöäologie) 2018 in Unteruhldingen berichtet wurde. Zentrales Thema des Bandes ist die Vermittlung von Archäologie in Museen, Schulen und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Ein zweiter Schwerpunkt behandelt das Thema Bienen und Honig und die Frage, wie der Mensch sie genutzt hat.