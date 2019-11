Bad Wurzach (sz) - Rund 6000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr an der Einmündung Alte Straße/Ostrandstraße in Bad Wurzach ereignet hat. Ein 56-jähriger BMW-Autofahrer übersah einen von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrer. Beim Zusammenstoß blieben beide Autofahrer unverletzt.