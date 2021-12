Zwei Autos kollidieren in Meckenbeuren

Rund 13 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr an der Einmündung Tettnanger Straße/Hauptstraße in Meckenbeuren ereignet hat.

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer wollte laut Polizei die Hauptstraße in eine gegenüberliegende Hofeinfahrt kreuzen. Bei hohem und teilweise stockendem Verkehrsaufkommen fuhr er los und kollidierte mit dem aus Richtung Ravensburg nahenden Opel eines 53-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Infolge der wuchtigen Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 6000 Euro, am Opel etwa 7000 Euro Sachschaden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben den jetzigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.