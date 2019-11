Zwei außergewöhnliche Künstler

Bei der Vernissage „Grenzgänge“ in der Galerie von Thomas Knoll in Oberhöfen hat es Werke von Camill Leberer und Till Augustin zu sehen gegeben. Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Januar geöffnet.

Thomas Knoll stellte die beiden Künstler und ihren Gestaltungsstil vor. Der 1951 in Bernried geborene Autodidakt Till Augustin widmet sich vorwiegend der Bildhauerei und beginnt 1985 erste Experimente mit großen Skulpturen. Er arbeitet mit solch unterschiedlichen Materialien wie Holz, Stahl, Porzellan, Eisen und Glas.

Dazu Thomas Knoll: „Lassen Sie mich ein paar Worte über diese Prozesse und die Komplexität der Plastiken sagen. Exemplarisch nehme ich einen der ,Gordischen Knoten’ und eine der Glas-Arbeiten. An Beginn der Knoten stehen Drahtseile unterschiedlicher Dicke wie Vertäuungen bei Brücken oder im Schiffsbau vor, wo man die reißfesten aber auch elastischen Seile verwendet. Im Kern verläuft eine Naturfaser, etwa ein Hanfseil, oder eine Kunstfaser, um die Beweglichkeit zu sichern. Diese Flexibilität nützt auch Till Augustin, um das Seil in Einzelstücken in einem quadratischen Käfiggehäuse zusammenzufügen. Um zu vermeiden, dass das Ganze zusammenfällt, verschweißt Augustin die Stücke miteinander und zusätzlich mit dem Gehäuse. In einem weiteren Schritt wird die ganze Plastik samt dem Käfig feuerverzinkt und ausgehärtet. Schließlich werden der Käfig sowie die überhängenden Drahtschlingen in einem skulpturalen Akt weggesägt und nachbearbeitet, etwa patiniert.“

Nicht minder hochkomplex ist die Glasbearbeitung. Der Künstler fertigt Verbundglasblöcke in unterschiedlichsten Größen und Stärken. Er bearbeitet sie wie ein Bildhauer mit Hammer und Meißel, Pressluftbohrern und Schleifgeräten, unterzieht sie einer groben Gestaltung, wodurch vielfältige Skulpturen entstehen; die Lichtbrechung assoziiert vielfältige Natureindrücke. Und Knoll weiter: „Was ist nun das Faszinierende dieser Arbeiten? Mir scheint, als handle es sich um in Stahl festgefügte oder in Glas verewigte, wie eingefrorene Momente der Stille, des Nachdenkens.“

Der 1953 in Kenzingen geborene Camill Leberer ist Bildhauer, Fotograf und Maler. Thomas Knoll über ihn: „In der Kunstszene kennt man Camill Leberer besonders wegen seiner stählernen Wandtafeln, in die er mit der Flex feingrafische Strukturen hineinschleift, so dass sich inmitten rechtwinkliger Flächenabmessungen irritierende Oberflächeneffekte und unverhoffte Farbwechsel ergeben.“ Das mache er mit einer Virtuosität und einer Brillanz, die seinesgleichen suche. „Wie er das genau macht bleibt sein Geheimnis; sein zentrales Thema sind aber genau diese Reflexionen zum Raum. Räume, die man nicht betreten kann, und Bildflächen, die sich für den Betrachter öffnen. Alles ist in den Arbeiten des Wahl-Stuttgarters auf Ambivalenz angelegt. Lederer schafft souverän den Spagat zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, zwischen den künstlerischen Gattungen, zwischen Skulptur und Tafelbild. Wobei wir uns in der aktuellen Ausstellung hier in der Galerie nur auf die Tafelbilder beschränken müssen. Gegensätze wie Dichte und Transparenz, Nähe und Ferne, Zartheit und Härte, Schwere und Leichtigkeit, Offenheit und Geschlossenheit, vorne und hinten, hell und dunkel, Ruhe und Dynamik verdichten sich in vielen feinen, mal fließenden, mal abrupten Abstufungen zu abstrakten und vielschichtigen Bildwirklichkeiten.“

Knoll schließt: „Der Konstruktivismus ist Leberers wichtigster Bezugspunkt beim Komponieren, mitunter wird werden auch Farben aus der Sprühdose aufgebracht, so dass harte Kanten auf wolkenweiche Konturen treffen, während die Andeutung eines Schattens auf der Fläche ein Davor und ein Dahinter in der dritten Dimension suggeriert. Träumerische Farbakkorde gelingen Camill Leberer immer wieder.“