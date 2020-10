Zwanzig Klassen in Quarantäne: Corona-Fälle an der Schule sind der neue Alltag

Die Zahlen:

Der Corona-Wochenrückblick des Landratsamtes sieht so aus: Am Montag, 12. Oktober, lag die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie bei 587. Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 22 Personen.

Zwischen 5. und 11. Oktober sind dem Gesundheitsamt insgesamt 23 neue Coronafälle gemeldet worden. Nach den Befragungen durch das Kontaktmanagement haben sich davon acht Personen wahrscheinlich im Ausland infiziert, fünf im Familien- und Bekanntenkreis, zwei bei Freizeitaktivitäten und eine Person am Arbeitsplatz. In sieben Fällen ließ sich die wahrscheinliche Infektionsquelle nicht ermitteln. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 10,14 Fällen am Montag. Alle wichtigen Infos gibt es unter

www.bodenseekreis.de/corona