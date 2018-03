Zwangsräumung: Mann zündet seine Wohnung an

Eine Gerichtsvollzieherin wollte in Türkheim eine Wohnung räumen. Doch der Bewohner widersetzte sich rabiat.

Der 39-jährige Bewohner schloss sich zunächst in seiner Wohnung ein. Die Gerichtsvollzieherin forderte deshalb bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen die Unterstützung einer Streife an. Der Aufforderung durch die Polizeibeamten, die Wohnung zu öffnen, kam der Mann nicht nach.

Nachdem die Wohnungstür durch einen Schlüsseldienst geöffnet werden konnte, war ein Betreten dennoch nicht möglich. Die Tür war mit Einrichtungsgegenständen verbarrikadiert. Wenig später brach in der Wohnung ein Brand aus und der widerspenstige Bewohner stieg über ein Fenster seiner Dachwohnung auf das Dach des Mehrfamilienhauses. Von dort stürzte er rund drei Meter in die Tiefe auf das Dach eines Nebengebäudes. Hier konnte die Feuerwehr den Mann bergen und dem Rettungsdienst übergeben.

Das Gebäude wurde durch die Polizei geräumt. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich noch drei Personen in ihren Wohnungen. Sie konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Wohnung des Verletzten ist ausgebrannt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro.Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.