Zwölf neue Bauplätzefür Hundersingen

HERBERTINGEN (wl) - Fortschritte beim geplanten Baugebiet Innere Steige in Hundersingen: Ende November sollen die Arbeiten für die Erschließung ausgeschrieben werden.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung hat das Ingenieur-Büro Winecker die Entwurfsplanung sowie die dazugehörige Kostenschätzung für die Erschließung des Baugebietes "Innere Steige" in Hundersingen vorgestellt. Die Maßnahme, für die in diesem Jahr der Satzungsbeschluß zum Bebauungsplan gefasst wurde, ist auch in diesem Jahr finanziert, so dass jetzt mit der Ausschreibung und Erschließung alsbald begonnen werden kann. Am 28. November soll die Ausschreibung erfolgen und, so Reiner Winecker, „wir hoffen natürlich auf ein annehmbares Ausschreibungsergebnis“. Seine Kostenschätzung beläuft sich etwa 750 000 Euro, doch angesichts der derzeitigen Lage im Handwerk mit gefüllten Auftragsbüchern, müsse man mit Abweichungen rechnen. Baubeginn soll im Frühjahr 2019 sein.

Für Ortsvorsteher Reinhold Eisele ist es vor allem wichtig, „dass wir jetzt endgültig dran gehen“, nachdem unterschiedliche Gründe das Bauvorhaben um fast zwei Jahre verzögerten. Es gibt genug Bauwillige in Hundersingen, die auf die Erschließung der zwölf Bauplätze warten, die eine durchschnittliche Größe von 600 Quadratmetern Grundfläche aufweisen.