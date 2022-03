Zverev bringt deutsches Team in Brasilien in Front

Olympiasieger Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in der Erstrunden-Partie in Brasilien in Führung gebracht.

Der 24-Jährige gewann in Rio de Janeiro gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild klar mit 6:4, 6:2. Nach 1:34 Stunden verwandelte Zverev auf dem Centre Court im Olympia Park seinen ersten Matchball. Der deutschen Nummer eins genügte gegen die Nummer 216 der Welt eine solide Leistung, um den erwarteten Erfolg einzufahren.

Im zweiten Einzel trifft Jan-Lennard Struff auf die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro. Am Samstag stehen dann ab 18.00 Uhr MEZ (Sportdeutschland.tv) zunächst das Doppel und dann zwei weitere Einzel auf dem Programm. Im Falle eines Sieges würde sich Deutschland für die Gruppenphase im September qualifizieren.

