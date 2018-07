Zuschussbedarf nimmt deutlich zu

Der Kultur- und Sozialausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatungen den Etats für Schulen, Soziales, Krankenhäuser und Pflegeheime sowie Kultur einstimmig zugestimmt. Der Zuschussbedarf für die sozialen Aufgaben des Landkreises steigt um 2,3-Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr auf 54,6-Millionen Euro in 2010.

Wesentliche Gründe sind hier vor allem die steigenden Kosten bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Die Zahl der Hilfeempfänger ist hier inzwischen auf 786 Menschen angestiegen. Auch bei der Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV) wird mit einem Anstieg des Zuschussbedarfs um knapp 600000 Euro gerechnet. Dies als Folge des konjunkturellen Abschwungs. Die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales erhält Investitionszuschüsse vom Landkreis in Höhe von knapp 19,8-Millionen Euro. Das Geld ist unter anderem bestimmt für das Schlaflabor und die Krankenhausküche beim Kreiskrankenhaus Blaubeuren, für das Gesundheitszentrum Langenau, ferner für die Strahlentherapie, das neue Rechenzentrum und das Verwaltungsgebäude beim Gesundheitszentrum Ehingen sowie für das künftige Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales in Laichingen.

Für weitere Pflegeheimplätze im Alb-Donau-Kreis stellt der Landkreis Investitionszuschüsse in Höhe von 855000-Euro zur Verfügung. Die Förderung von Pflegeheimplätzen läuft im Land Baden-Württemberg (und damit auch die Ko-Finanzierung durch den Landkreis) im Jahr 2010 aus

Einstimmig hat der Kultur -und Sozialausschuss der Gründung einer Kinderakademie im Alb-Donau-Kreis im Jahr 2010 zugestimmt. Das Konzept war von Veronika Goller, Schulrätin am Staatliche Schulamt Biberach, vor\-gestellt worden. Ziel ist eine intensivere Förderung begabter, besonders motivierter und interessierter Schüler der Klassen eins bis vier an Grundschulen im Landkreis durch ein breites und vielfältiges Angebot mit Kursen und Einzelveranstaltungen. Gefördert werden kognitive, technische, soziale und kreative Kompetenzen. Träger wird der Alb-Donau-Kreis: In der Kreisverwaltung wird eine Ansprechstelle für die Geschäftsleitungen eingerichtet. Sie übernimmt auch die Verwaltung der Gelder und wickelt die Kursabrechnungen ab.

Die Schulleitungen einer Reihe von Schulen im Landkreis übernehmen die Geschäftsführungen. Hier werden die Kurse --in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt - organisiert. Das Staatliche Schulamt ist derzeit mit den Schulen im Gespräch, um möglichst räumlich gut im Landkreis verteilt solche Geschäftsleitungen einzurichten.

Finanziert wird die Kinderakademie aus Mitteln der Hector-Stiftung (hinter der Sponsoren aus der Industrie stehen). Für die Neugründung stellt die Stiftung 65000 Euro bereit, danach kommt ein jährlicher Sockelbetrag von 50000 Euro. Der Zeitraum erstreckt sich zunächst auf weitere zehn Jahre.