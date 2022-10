Zum Preis von 166344 Euro vergab der Altheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung den Einbau einer Lüftungsanlage in die Grundschule an die preisgünstigste Firma Prestle GmbH & Co. KG...

