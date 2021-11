Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 6.30 Uhr. Beim Einbiegen auf die Kreisstraße Höhe Edensbach übersah der 62 Jahre alte Fahrer eines Dacia einen Omnibus, dessen Fahrer in Richtung Waldburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.