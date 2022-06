Zusammenstoß in Ostrach

Ostrach (sz) - Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Altshauser Straße an der Kreuzung Reinholdstraße entstanden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der 72-jährige Fahrer eines Opel beim Überqueren der Kreuzung von der Altshauser Straße in die Hohenzollernstraße mit dem Toyota einer 84 Jahre alten Fahrerin. Diese wollte nach links in die Reinhold-Frank-Straße abbiegen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem seitlichen Zusammenstoß laut Polizeibericht unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt nach Hause, beziehungsweise bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen.