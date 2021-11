Zusammenstoß bei Pflummern: Zwei Verletzte

Zwei Menschen haben sich bei einem Autounfall am Freitag bei Pflummern schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war eine Golf-Fahrerin gegen 11.30 Uhr unterwegs auf dem Gemeindeverbindungsweg von Altheim in Richtung Pflummern. An der Kreuzung achtete die Autofahrerin nicht auf die Vorfahrt eines Autofahrers, der mit seinem Mini aus Richtung Andelfingen kam. Beim Zusammenstoß trug die 92-jährige Golf-Fahrerin schwere Verletzungen davon. Auch der 66-jährige Mini-Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten beide Beteiligten in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper nahm sie mit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20 000 Euro.