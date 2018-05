Zusammenstoß: Zwei Fahrerinnen werden schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Samstag auf der K 3020 sind zwei Fahrerinnen schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 31 000 Euro.

Eine 77 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 12.15 Uhr auf der K 3020 von Hürben in Richtung Eselsburg gefahren. An der Einmündung in die L 1079 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Eselsburg herannahende 27-jährige Fahrerin.

Die Fahrzeuge prallten zusammen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.