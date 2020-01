Zusammenstoß bedeutet hohen Sachschaden

Weil ein junger Autofahrer ein abbiegendes Auto übersehen hat, ist nach einem Zusammenstoß ein hoher Sachschaden entstanden. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 492 bei Blaubeuren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer gegen 2.30 Uhr auf der B 492 von Blaubeuren in Richtung Schelklingen. Als er am Ortsende von Blaubeuren nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kündigte er dies rechtzeitig durch Blinken an. Doch das übersah ein 21-Jähriger. Er überholte mit seinem BMW den Mercedes. Dabei kam zum Zusammenstoß der zwei Autos. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.