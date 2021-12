„Zusammenschluss hat sich für Schura und Trossingen gelohnt“

Der Festakt zu „50 Jahre Eingemeindung Schura nach Trossingen“ hätte am Freitagabend angestanden - musste jedoch aus bekannten Gründen abgesagt werden. Da wir uns vom Virus nicht ins Bockshorn jagen lassen wollen und mancher Wortbeitrag fertig geschrieben war, wollen wir heute in Auszügen die Rede veröffentlichen, die Ortsvorsteher Wolfgang Schoch am Freitagabend gehalten hätte, wenn er denn gedurft hätte.

„Wir feiern heute das 50-jährige Jubiläum der Eingemeindung der ehemals selbständigen Gemeinde Schura in die Stadt Trossingen. So ganz freiwillig erfolgte sie nicht, denn die Idee die dahinter stand, kam vom Land Baden-Württemberg, das damals eine Verwaltungs- und Kreisreform vollzogen hat. So wurde die Gemeinde Schura im November 1970 vor die Wahl gestellt, entweder sich in die Stadt Trossingen als Stadtteil eingliedern zu lassen oder mit ihr eine Verwaltungsgemeinschaft einzugehen.

Damit man sich nicht verzettelt, hatte das Land einen festen Termin gesetzt. Demnach sollte bis 1974 alles abgewickelt sein. Um der Sache etwas nachzuhelfen, hatte das Land zwei Leckerbissen beigefügt, zum einen: Wenn die Gemeinde sich für einen Verwaltungsgemeinschaft entscheidet, so wie es in Durchhausen und Gunningen der Fall gewesen war, bekommt Schura einen jährlichen Zuschuss von 45 000 DM und dies fünf ganze Jahre und danach nochmals fünf Jahre einen jeweils jährlich um 20 Prozent abgeschmolzenen Betrag. Würden sich Schura und Trossingen zu einer Eingemeindung entschließen, würde ein weitaus höherer Zuschuss fließen, 411 100 DM pro Jahr und danach nochmals fünf Jahre ein um jeweils um 20 Prozent reduzierter Betrag.

Der Gemeinderat von Schura war sich damals angesichts dieser Angebote schnell einig und beauftragte Bürgermeister Richard Kohler mit dem in Trossingen gerade frisch gewählten Bürgermeister Heinz Mecherlein Verhandlungen aufzunehmen und die Einschätzung der Stadt Trossingen auszuloten. Nachdem Trossingen signalisiert hatte, an einer Eingemeindung interessiert zu sein, nahmen die Verhandlungen Fahrt auf.

57 Prozent für Eingliederung

In Schura entschied der Gemeinderat, in der Turnhalle eine Bürgerversammlung durchzuführen. Als Schlusspunkt der Bürgerbeteiligung sollte eine formelle Bürgeranhörung stattfinden. Die Bürgeranhörung fand im Mai 1971 statt. Die Beteiligung lag bei 77,5 Prozent und war relativ hoch. Im Ergebnis votierten über 57 Prozent für eine Eingliederung, bzw. Eingemeindung in die Stadt Trossingen.

Für das deutliche Ergebnis mit entscheidend war das Bewusstsein, dass die bis dahin noch selbständige, aber finanziell schwache Gemeinde Schura zukünftig kaum in der Lage sein werde, eine leistungsfähige Verwaltung aufzubauen und eigenständig zu unterhalten. Ebenso, dass es in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ohnehin schon engste Verbindungen in die Stadt Trossingen gab. Der Spruch der alten Trossinger von damals: „Lieber eine Ratte im Kuchenkasten als ein Schuraemer auf dem Hof“, war da zum Glück schon in Vergessenheit geraten.

Nun galt es, vor allem in Schura die Sache in die Tat umzusetzen und herauszuholen, was möglich war, so der Tenor damals in der Gemeinde und im Rat. Schura war bis dahin die mit am ärmsten Gemeinde im damaligen Landkreis Tuttlingen. Die Erfüllung der Wunschliste mit aufgestauten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 1,39 Millionen DM, hätte Schura allein von sich aus nie leisten können.

So wurden sie mit zum Gegenstand der Verhandlungen mit dem Erfolg, dass die Stadt Trossingen sich bereit erklärte, alle bis dahin in Schura aufgeschobenen Investitionen vollumfänglich in die städtischen Haushaltsplanungen mit aufzunehmen. Die Schuraer Räte fanden nun gefallen am Spiel und legten mit weiteren Maßnahmen nach, sollte eine Eingemeindung zustande kommen. Im Wesentlichen waren dies: der Bau einer neuen Grundschule, einer durchgehenden Straßenbeleuchtung zwischen Schura und Trossingen entlang der Landesstraße 429 und dem Radweg, Bau einer Sporthalle und eines Lehr- oder Hallenbades, Anschluss an die Kläranlage, Erweiterung des Kindergartens, Ausbau des Feldwegenetzes, Baulanderschließung und im personellen Bereich Übernahme aller Bediensteten von der Putzfrau im Rathaus angefangen über den Poliz- und Amtsdiener, den Fronmeister, Farrenwärter, Feldschütz, Bock- und Eberhalter, Wasserzinseinzieher bis hin zum Bürgermeister als hauptamtlichen Ortsvorsteher.

Bedienstete wurden übernommen

Aber mit der Übernahme der Bediensteten war es gar nicht so schwer, denn viele waren schon über 70 Jahre alt. Zum Beispiel der Fronmeister, also der Bauhofleiter vor heute, hatte bereits das 76. Lebensjahr überschritten. Da war das kalkulierbare Kostenrisiko gering.

Nachdem alles mit der Stadt Trossingen geregelt war, folgte im Juli 1971 in Schura die entscheidende Gemeinderatssitzung, bei der bei zwei Gegenstimmen die Eingemeindung beschlossen wurde. Im Oktober 1971 unterzeichneten die Bürgermeister von Schura und Trossingen den Eingliederungsvertrag. Dieser sollte allerdings erst am 1. Dezember 1971 in Kraft treten. Im Rahmen einer feierlichen und der ersten gemeinsamen Sitzung beider Gemeinderäte überhaupt, wurde der Vertrag am 1. Dezember 1971 rechtswirksam.

Kommen wir zum Fazit der Eingemeindung nach 50 Jahren: Aus heutiger Sicht war es richtig, diesen Weg der Eingemeindung zu beschreiten - vor allem in verwaltungstechnischer, kommunalpolitischer, finanzieller und auch gesellschaftspolitischer Hinsicht. Der Zusammenschluss hat sich für beide Seiten mehr als gelohnt.

Selbst der damalige Bürgermeister Richard Kohler von Schura hat in seiner Rede bei der Eingemeindung eingeräumt, dass die ehemals selbständige Gemeinde Schura kaum in der Lage gewesen sei, alle notwendigen Investitionen in die Zukunft, darunter der dringend notwendige Bau der Schule, alleine zu bewerkstelligen. Und an anderer Stelle hat er wiederholt erwähnt, dass Schura angesichts der finanziellen Möglichkeiten kaum eine effiziente Verwaltung hätte aufbauen, geschweige auf lange Sicht unterhalten können.

In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens folgten weitere Zusammenschlüsse: So bei der Feuerwehr, im Sport und zuletzt mit dem Verschmelzen der evangelischen Kirchengemeinde Schura in die Trossinger Gemeinde auch im kirchlichen Bereich.“