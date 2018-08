Zusammenhalt der Mannschaft stärken

Mit Beginn der neuen Fußballsaison 2018/19 beschreitet der SV Karsee neue Wege. Statt, wie in den vergangenen Jahren, in der Kreisliga B II, tritt die Mannschaft von SV-Coach Thorsten Weigold neuerdings in der benachbarten Spielklasse B IV an und trifft dort auf Gegner aus dem bodenseenahen Hinterland. Die sportlichen Ziele haben die Verantwortlichen entsprechend angepasst.

In der vergangenen Spielzeit 2017/18 beendeten Weigold und seine Mannen den Spielbetrieb auf dem achten Tabellenrang. Für die anstehende Saison soll ein Platz unter den ersten Fünf erreicht werden, wie SV-Fußballabteilungsleiter Michael Heine im Gespräch mit unserer Zeitung kundtat. Gerüchten, wonach der SV Karsee in Richtung B4 streben würde, weil man sich dort einen größeren Erfolg versprechen würde, erteilte Heine indes eine klare Absage. „Wir gehen von demselben Niveau in der neuen Liga aus wie in der bisher uns vertrauten B2-Liga.“

„Neue Anreize setzen“

Vielmehr seien die Gründe für den Wechsel der Spielklasse, welcher mit dem Segen der zuständigen Gremien im Fußballbezirk Bodensee des Württembergischen Fußballverbands (WFV) erfolgte, laut Angaben der Vereinsverantwortlichen anderswo auszumachen. „Wir wollten den Spielern neue Anreize setzen“, berichtet Karsees Trainer Weigold. Schon länger trug man sich mit dem Gedanken eines Staffelwechsels.

Verjüngte Mannschaft

Ausschlaggebend sei letztlich ein gewisser personeller Umbruch in der ersten Mannschaft gewesen. Ältere, lang gediente Spieler, so Weigold, schieden aus und mussten durch junge Akteure ersetzt werden. „Wir haben hier eine jüngere Generation, die neu an den Start gehen wird“, sagt der SV-Trainer. Durch den Wechsel zur B4, gepaart mit entsprechenden Angeboten vor allem in der Trainingsvorbereitung auf die neue Saison, wolle man den Zusammenhalt stärken.

Auf die Kilometerzahlen werde sich der Staffelwechsel nicht auswirken, ist sich Abteilungschef Heine sicher. Die Fahrtstrecken zu den Auswärtsspielen seien annähernd dieselben, lediglich die Richtung ändere sich. Und kennen würde man mehrere Bodenseevereine aus diversen Pokal- und Testspielen auch schon, ergänzt Trainer Weigold.