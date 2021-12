Zusammengerechnet fast 60 Jahre im kirchlichen Laiendienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zählt man die Zeiten zusammen, die Christa und Jörg Schmid in der Kirchengemeinde St. Markus Sießen in liturgischen Laiendiensten tätig waren, kommt man auf bemerkenswerte rund sechzig Jahre. Jetzt wurden beide aus ihren Ehrenämtern verabschiedet.

Christa Schmid war in der Kirchengemeinde annähernd dreißig Jahre eine sehr engagierte Kommunionhelferin. Die sonntäglichen Gemeindegottesdienste in Sießen mit der Barockkirche St. Markus und der offenen und von Sr. Sigmunda May ausgestatteten Klosterkapelle sind in der Regel immer gut besucht (vor-Corona Zeit). Und so teilte Christa Schmid in all den Jahren wiederkehrend und immer mit Würde die heilige Kommunion aus. Und bisweilen brachte sie als beauftragte Kommunionhelferin die heilige Kommunion als Hauskommunion auch zu Gemeindemitgliedern, die wegen ihres Alters, einer Behinderung oder wegen einer Krankheit nicht am Gemeindegottesdienst teilnehmen konnten.

Jörg Schmid war über dreißig Jahre Lektor. Mit klarer und prägnanter Stimme hat er vorgesehene Schrifttexte mit gut verständlicher Sprache verkündet. Wobei verkünden mehr bedeutet als vorlesen. Man spürte immer, dass er die Bibeltexte, die er im Gottesdienst lesen sollte, im Vorfeld in aller Ruhe studiert und verinnerlicht hatte. Und so verkündete Jörg Schmid das Wort Gottes überzeugend und konnte so den Gottesdienstbesuchern die Botschaften der Lesungen gut nahebringen.

Christa und Jörg Schmid sollten beim Adventsnachmittag der Kirchengemeinde im Kloster aus ihren Laiendiensten verabschiedet werden. Da dies wegen Corona nicht möglich war, überbrachte der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates (KGR), Siegfried Rau, im Namen der KGR-Mitglieder*Innen und der gesamten Kirchengemeinde das aus vollem Herzen kommende „Vergelt’s Gott“ und als Präsent einen kleinen Geschenkkorb. Dies als Zeichen der hohen Wertschätzung ihrer langjährigen treuen und zuverlässigen Dienste in der Kirchengemeinde St. Markus Sießen. Diesen Dank äußerte Siegfried Rau auch im Namen des Leiters der Seelsorgeeinheit Bad Saulgau, Herrn Dekan Peter Müller.