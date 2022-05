Zusammengeführte Ukraine-Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Wie so viele in diesen Zeiten hatte sich nach Kriegsbeginn auch der Soroptimist Club Ravensburg/Weingarten gefragt, in welcher Form eine Hilfe für die in und aus der Ukraine Flüchtenden machbar und sinnvoll ist. Und wie es im Anschluss vor Ort weitergehen kann. Schnell, unbürokratisch und zielgerichtet sollte die Hilfe sein, am liebsten mit bekannten Partnern, die ähnliche Ziele verfolgten und eventuell sogar bereits weiter in der Organisation waren.

„Power Bridge Oberschwaben“, das von der Ravensburger Firma „GnW“ und Round Table 37 innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellte Projekt, fiel quasi vor die Füße. Schnell und gut gestartet, professionell aufgezogen und mit viel Potential für weitere Wochen und Aufgaben.

Unterstützt wird das Projekt von vielen großen und kleinen, öffentlichen wie privaten Helfern. Und vom SI-Club Ravensburg/Weingarten. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Clubschwestern einen Geldbetrag von 2750 Euro gesammelt und konnten die Spende im Lager Ravensburg an Hubert Bechinger und Mit-Roundtabler Martin Riethmüller überreichen. Vor Ort erklärten diese den Ablauf von Annahme und Sortierung der Spenden. Mittlerweile wurde der Betrag noch aufgestockt.