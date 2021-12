Zusätzliches Impfangebot am Dienstag in Wangen

Das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik kommt außerplanmäßig auch am Dienstag, 14. November, nach Wangen. Es impft dort zwischen 12 und 18 Uhr in der Stadtbücherei.

Der Termin ist ein Zusatz zu den regulären Montagsterminen dort. Aufgrund freier Ressourcen, so teilt die Oberschwabenklinik mit, wird das Mobile Impfteam auch an den beiden weiteren Dienstag im Dezember, 21. und 28., in der Stadtbücherei zu den genannten Zeiten impfen.

Im Januar bleibt’s vorerst bei Montagsterminen

Auch die Termine für Januar stehen nun online, demnach wird das Mobile Impfteam Stand heute dann wieder nur montags dort impfen, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr.

Die Boosterstation in der Stadthalle ist davon nicht betroffen, sie läuft wie gehabt.