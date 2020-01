Zusätzliche Auslagestellen

BIBERACH (sz) - Seit dem Jahr 2012 erhält jeder Haushalt in Biberach kostenlos das amtliche Mitteilungsblatt „Biberach Kommunal“ (Biko) zugestellt. Zusätzlich liegt die Zeitung auch in den städtischen Einrichtungen zum Mitnehmen aus. Anfang 2020 kommen nun die folgenden 23 weitere Auslagestellen hinzu. Trotz der zusätzlichen Auslagestellen ist es wichtig, dass sich Bürger, denen kein Mitteilungsblatt zugestellt wurde, zeitnah beim Verlag melden. Nur so ist es möglich, den Ursachen für die nicht erfolgte Zustellung auf den Grund zu gehen und eine Nachlieferung zu erhalten. Reklamationen nimmt der Verlag unter 07351/5002 44 entgegen.

Neue Auslagestellen

Kernstadt: Städtische Kindertagesstätte Wielandstraße 30; Katholischer Kindergarten St. Ulrika Nisch Kapuzinerstraße 8; Städtischer Kindergarten Fünf Linden Georg-Schinbain-Straße 212; Evangelischer Kindergarten Neusatzweg Neusatzweg 11; Katholischer Kindergarten St. Wolfgang Siebenbürgenstraße 15; Krippe Kinderhäusle „Unter den Linden“ Ritter-von-Essendorf-Straße 1; Sprachheilkindergarten-Schulkindergarten Birkendorfer Straße 3; Evangelischer Kindergarten Sandberg Hugo-Häring-Straße 7; Städtischer Kindergarten Memelstraße Memelstraße 7; Katholischer Kindergarten St. Michael Rammingerstraße 29, Katholischer Kindergarten Albert-Hetsch Uhlandstraße 15/1, Evangelischer Kindergarten Hühnerfeld Wetterkreuzstraße 109; Kinderkrippe des Hospitals Mühlweg 7/2, Edeka-Walke Telawiallee 4, Rewe-Markt Riedlinger Straße 201, Stadtbücherei Viehmarktstraße 8, Braith-Mali-Museum Museumstraße 6; Bruno-Frey-Musikschule Wielandstraße 23; Volkshochschule Schulstraße 8; Rathaus Marktplatz 7/1, Stadtwerke Biberach Freiburger Straße 6, Schwäbische Zeitung Marktplatz 35.

In Rißegg: Schul-Kindergarten und Katholischer Kindergarten St. Gallusfür geistig behinderte Kinder Dirk-Raudies-Weg 6; Städtischer Kindergarten Rißegg Ulmenweg 28; Ortsverwaltung Rißegg Heuweg 1; Bussen-Bäcker Traub Rißegger Straße 106; Mettenberg: Städtischer Kindergarten Mettenberg Laupertshauser Straße 50; Ortsverwaltung Mettenberg Laupertshauser Straße 2; in Stafflangen: Katholischer Kindergarten St. Remigius Riedbeundweg 16; Ortsverwaltung Stafflangen Eichener Straße 1; Landbäckerei Engel Buchauer Straße 10; in Ringschnait: Ortsverwaltung Ringschnait Schulweg 8; Bäckerei Ruf Hauptstraße 48.