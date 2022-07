Zurückhaltende Unternehmer im Kreis Sigmaringen

Corona ließ die Investitionslust der Industrie kränkeln: Bis zum 31. Dezember 2020 investierten die größeren deutschen Industriebetriebe insgesamt 59,854 Milliarden Euro in Sachanlagen. Das sind rund 9,41 Milliarden Euro oder 13,6 Prozent weniger als im Jahr davor, meldet der Zeitungsdienst Südwest. Noch zurückhaltender waren die Unternehmer im Kreis Sigmaringen: Mit 102,43 Millionen Euro ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Prozent gesunken. Beschäftigte gab es in den erfassten Betrieben insgesamt 16.147, und damit 834 weniger als im Vorjahr. Basis dieser Aussagen sind die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes ab 20 Beschäftigte, deren Daten in der Regionaldatenbank Genesis zusammengefasst werden. Damit lässt sich auch beziffern, wie das Team Kreis Sigmaringen im bundesweiten Vergleich liegt, wenn die Investition je Beschäftigten als Maßstab genommen wird: Dieser Wert beträgt 0 Euro. Das ist Platz 454 in der Bundesliga der Investitionen. Allerdings gibt es nur 377 Werte, weil bei anderen der Datenschutz Geheimhaltung verlangt, beispielsweise weil's nur ein, zwei, drei große Investoren vor Ort gibt und Rückschlüsse auf deren Aktivitäten möglich wären. Wie beispielsweise an den Heimatstandorten der Autobauer. Die Liga der Investitionen wird 2020 mit 35.594 Euro pro Beschäftigten von Gelsenkirchen angeführt.

In Baden-Württemberg lagen die Investitionen der Industrie bis Ende 2020 nach deren Angaben gegenüber dem Statistischen Landesamt bei 12,01 Milliarden Euro und damit um 17,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das Geld floss in Maschinen, Geräte, Geschäftsausstattungen, Fahrzeuge und Immobilien. Im Vorjahr hatten die Investitionen für diese Sachanlagen landesweit bei 14,61 Milliarden Euro gelegen.

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl entwickelte sich parallel wie folgt: Die für 2020 gemeldeten 16.147 Beschäftigten in den 158 Betrieben waren 834 weniger als ein Jahr zuvor. Im Langzeitvergleich ist festzustellen, dass es im Jahr 2012 im Kreis Sigmaringen 14.360 Jobs im Verarbeitenden Gewerbe gegeben hat. Produktion ist wichtig, denn ohne wird aus der Exportnation Deutschland schnell ein Problemfall. „Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße exportorientiert und damit auch exportabhängig. Annähernd jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab. Gleichzeitig ist Deutschland als rohstoffarmes Land ebenso auf Importe angewiesen, insbesondere im Energiebereich“, sagt das Statistische Bundesamt in seiner Mai-Bilanz für 2022.