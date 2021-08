Zurück in die Antike

Es ist der Höhepunkt der diesjährigen Saison: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden am 4. und 5. September zum großen „Keltenfest“ auf die Heuneburg. Beim „Spectaculum der Antike“ gibt es „Living history“ satt: Begeisterte Archäologiefans spielen den antiken Alltag und die Welt der Keltenzeit nach. Das bunte Geschehen der Kulturgruppen wie Griechen, Römer, Ägypter und Etrusker ergänzen Mitmachangebote für die ganze Familie, Vorträge und Sonderführungen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Heuneburg ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet; für die Teilnahme gilt die 3G-Regel der Corona-Verordnung des Landes.

Anlässlich des Themenjahres „Exotik. Faszination & Fantasie“ beleuchten die Staatlichen Schlösser und Gärten die weitreichenden Handelsbeziehungen der Kelten auf der Heuneburg. Die einstige Handelsmetropole ist eine der wichtigsten Keltenfundstätten in Europa: Die archäologischen Funde geben Auskunft über Leben und Alltag der frühen Kelten im Donauraum. Beim „Keltenfest Heuneburg – Spectaculum der Antike“ am 4. und 5. September erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in das Leben der Menschen in der Antike in Europa – von Athen bis an die Donau, von Italien bis ins Baltikum. Gruppen von Archäologiefans lassen das Leben der Keltenzeit, in Kostümen und mit den Techniken der Antike und Eisenzeit auf der Heuneburg lebendig werden.

Beim Keltenfest bringen die Living-History-Gruppen unterschiedliche europäische Völker und Kulturgruppen der Antike an die Donau. Ausgehend von der frühen Zeit der Heuneburg vor etwa 3500 Jahren zeigen die jeweiligen Gruppen in ihren „Lagern“ ihr Können – ob Handwerk, Salzgewinnung oder Reitkunst – , aber auch Waren der Zeit wie Schmuck, Mode und Waffen. An verschiedenen „Zeitinseln“ kann man sich auf die Reise in die Vergangenheit begeben: beim Arbeiten in der „Archäoschmiede“, beim morgendlichen Appell auf dem weitläufigen Gelände oder beim Fachsimpeln mit den historischen Personen über exotische Waren oder die Ereignisse im fernen Athen oder Rom. Stolz präsentieren sich auf dem weitläufigen Gelände der Heuneburg keltische Reiter wie vor 2700 Jahren – aber auch römische Gladiatoren und mykenische Krieger kommen zu diesem Fest. Ebenfalls anwesend sind Gruppen von Griechen und Ägyptern aus dieser Zeit – alles internationale Handelspartner der geschäftstüchtigen Kelten auf der Heuneburg!

Bei der Sonderführung „Keltischer Austausch mit der antiken Welt“ am Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr erhält man denn auch einen Einblick in die weit gespannten Beziehungen mit den fernen Ländern und Völkern der Antike. Dank archäologischer Ausgrabungen weiß man heute, welche Waren zur Heuneburg gelangten: Keramik aus Griechenland und Gold, Korallen, Naturglas und Wein vom Mittelmeer, außerdem Kupfer aus Österreich, Zinn aus Nordfrankreich, Bronze aus Südengland und Bernstein von der Ostsee. Kinder können am Aktionstag wie die „großen Handwerker“ etwas selbstmachen: Ein keltischer Metallhandwerker bietet stündlich die Möglichkeit, ein einfaches Werkstück anzufertigen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kiosk auf der Heuneburg lädt auf seine Sonnenterrasse ein – mit Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen sowie Snacks, heißt es in der Pressemitteilung.