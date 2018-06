Zur Pride Week nach Tel Aviv und zur Clubnacht nach Bremen

Tel Aviv feiert die Pride Week

Tel Aviv wird im Sommer wieder zu einem Anlaufpunkt für homosexuelle und queere Reisende aus aller Welt. Am 4. Juni startet die Pride Week mit Shows, Konzerten und Partys für die LGBT-Gemeinschaft, wie das Israelische Fremdenverkehrsamt informiert. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Höhepunkt ist eine große Parade am 9. Juni. Vom 1. bis 10. Juni steigt außerdem das Tel Aviv International LGBT Filmfestival. Tel Aviv ist als ein Zentrum der Schwulenszene international bekannt.

Ein Ticket für 34 Orte: Clubnacht in Bremen

Wer Bremens Nachtleben erkunden möchte, hat dazu am 29. April eine gute Gelegenheit: Die Stadt feiert an jenem Samstag eine Clubnacht mit jeder Menge Jazzmusik und verwandten Genres. Ein Ticket bietet Einlass in 34 Clubs, wie die Bremer Touristik-Zentrale mitteilt. Auch in Kirchen, Museen und Hotels wird musiziert. Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr sind im Preis des Tickets inklusive. Mehr als 110 Konzerte stehen auf dem Programm. Weitere Informationen gibt es unter 0421/3080010.

Dampfzug-Sonderfahrt durch das Taubertal

Eine nostalgische Dampfzugfahrt können Touristen am 23. April im Taubertal unternehmen. Sie führt von Veitshöchheim bis Nürnberg, Zustiege sind an mehreren Bahnhöfen unterwegs möglich. Die Fahrpreise richten sich nach der Dauer der Mitfahrt, erläutert Frankentourismus. Weitere Informationen gibt es unter 09341/825806.

Pride Parade / Visit Tel Aviv

Clubnacht jazzahead! Bremen

Dampfzug Sonderfahrt Taubertal

Bremen Tourismus

Taubertal Tourismus