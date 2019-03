Zur Person: Benjamin Strasser

Benjamin Strasser ist am 9. Februar 1987 in Weingarten geboren. Aufgewachsen ist er in Berg in einer politisch interessierten, aber nicht parteigebundenen Familie. Strasser besuchte zunächst die Realschule St. Konrad, machte dann Abitur am Ravensburger Wirtschaftsgymnasium, es folgte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz. Nach seinem Referendariat am Landgericht Stuttgart war er parlamentarischer Berater für den damaligen baden-württembergischen Justizminister Ulrich Goll (FDP). In dieser Zeit war Strasser unter anderem zuständig für den Untersuchungsausschuss der Aktivitäten der rechtsextremistischen NSU-Vereinigung.

Strasser ist seit 2006 FDP-Mitglied, 2013 war er Mitbegründer des liberalen Berger Ortsverbands. Seine Motivation: Er empfand es als langweilig, nur alle vier Jahre seine Stimme abzugeben, sondern wollte auch etwas bewirken. Dass er wenige Jahre später Bundestagsabgeordneter werden würde, damit hätte der Berger dennoch niemals gerechnet: „Aber es geht auch nicht darum, etwas zu werden, sondern darum, etwas zu bewegen. Wir brauchen viel mehr Überzeugungstäter im Deutschen Bundestag.“

Seine Mutter war übrigens geschockt über die Wahl seiner Parteimitgliedschaft: „Bub, da wirsch nix, geh zur CDU“, soll sie laut Strasser gesagt haben. Jahre später wurde auch sie FDP-Mitglied.

2016 scheiterte Strasser äußerst knapp – 34 Stimmen fehlten – bei seiner Bewerbung um ein Mandat für den baden-württembergischen Landtag. Im Oktober 2017 gelang ihm über die Landesliste der Sprung in den Deutschen Bundestag. Er erhielt im Wahlkreis 294 Ravensburg 10,1 Prozent der Erststimmen und 11,4 Prozent der Zweitstimmen. Strasser ist Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags sowie Mitglied des Untersuchungsausschusses des Weihnachtsmarktattentats am Berliner Breitscheidplatz in Charlottenburg. Laut öffentlicher Tabellen verdient ein Bundestagsabgeordneter (Stand: 2017) rund 9500 Euro monatlich, hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale, unter anderem für das Wahlkreisbüro und den Zweitwohnsitz in Berlin, in Höhe von rund 4300 Euro.

Sein zartes Alter habe ihm in Berlin bisher kaum geschadet, sagt Benjamin Strasser. Immerhin seien 25 der 80 FDP-Abgeordneten im Bundestag jünger als 40 Jahre, zudem zwei Drittel in der aktuellen Legislaturperiode neu im Parlament. „Anfangs haben mich manche schon für einen Mitarbeiter oder Praktikanten gehalten“, räumt er ein. Man müsse die Kollegen dann aber einfach überzeugen durch fachlich solide Arbeit.

Bei der Kommunalwahl kandidiert Benjamin Strasser wieder für den Berger Gemeinderat und den Ravensburger Kreistag. Zeitlich wäre es wohl besser das bleiben zu lassen, sagt der 32-Jährige. Aber die Nähe zur Basis sei für ihn als Berliner Abgeordneten „Gold wert“: „Dadurch hebe ich nicht ab. Vor allem verstehe ich aber so die Themen besser, die die Leute vor Ort haben.“ (bua)