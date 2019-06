Zur Musik von Beltango gibt’s deutsche Poesie

Wasserburg (lz) - Die Bürgerstiftung Wasserburg lädt für Freitag, 14. Juni, zu einem Konzert von Beltango in die St.-Georgs-Kirche ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten. Ein Teil des Erlöses wird der Bürgerstiftung zugute kommen. Das Tango-Ensemble Beltango feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die Musiker sind laut Veranstalter auf der ganzen Welt unterwegs, um den Konzertbesuchern den Tango nahezubringen. Die Besucher in Wasserburg erwartet laut Veranstalter „etwas ganz Spezielles“. Zu neuen Kompositionen von Aleksandar Nikolic, die er als „Spiritual Tango-Music“ bezeichnet haben möchte, werden zudem besondere Poesie-Texte auf Deutsch vorgetragen. Im zweiten Teil des Konzertes wird es ein Neuarrangement von „St. George and the Dragon“ geben. Foto: Bürgerstiftung