Zurück zur Sache bitte

Die Bismarckstraße droht zur Sackgasse zu werden – für Verkehr und Kommunalpolitik. So schwer es angesichts der gefühlt unendlichen Geschichte zum Thema Bahnübergang sein mag: Dieses emotionale Thema muss sachlich diskutiert werden. Schuldzuweisungen sind fehl am Platz – genau so wie politische Sturheit und Besserwissereien. Es geht schlichtweg um die Rettung eines innerörtlichen und bequemen Zugangs zum Naherholungsgebiet und die Beseitigung einer Gefahrenstelle.

Über hätte, wäre, wenn lohnt es sich ohne eine Zeitmaschine in der Hinterhand nicht mehr zu diskutieren. Schon gar nicht mit einem möglicherweise auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr schielenden Auge. Dieses Thema und vor allem die Bürger verdienen es, dass für sie jetzt sachlich Kosten und Nutzen gegenübergestellt werden – und nicht Einzelinteressen und Emotionen.