ZUP und Schule Aeschach in Lindau mit Graffiti beschmiert

Im Bereich des ZUP an den dortigen Trennwänden und an den Wänden der gegenüberliegenden Schule Aeschach sind im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 10Uhr, verschiedene Graffiti festgestellt worden. Es wurden laut Polizeibericht Penise und Hakenkreuze gesprüht. Auf dem Radweg hinter der Blauwiese zum P1 wurden ebenfalls Hakenkreuze und männliche Geschlechtsteile auf die Straße gesprüht, so die Polizei weiter. Aufgrund der gleichen Farbe kann davon ausgegangen werden, dass es sich um die gleichen Täter handelte. Der Sachschaden am ZUP und der Schule Aeschach wird auf 2500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 entgegen.